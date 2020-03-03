В Белоруссии лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что лабораторно подтвержден четвертый случай коронавируса на территории республики. Об этом проинформировали во вторник в пресс-службе Минздрава Белоруссии.

"В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии (РНПЦ) сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение. Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса", - сказано в сообщении. Таким образом, по данным пресс-службы "подтверждено четыре случая инфицирования".

Однако число инфицированных может увеличиться, так как еще два теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня (тех, кто имел тесный контакт с пациентом с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции) предварительно демонстрируют положительные результаты. "Проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно", - сказано в сообщении. По словам специалистов, все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая и тех, у кого был подтвержден коронавирус.

В Минздраве отметили, что всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.

28 февраля медики сообщили, что в Белоруссии выявлен первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа у гражданина Ирана, студента одного их белорусских вузов. Также был подтвержден случай коронавируса и у мужчины, который с ним контактивовал. 1 марта Министерство здравовоохранения Белоруссии подтвердило положительный результат теста на коронавирус у вернувшейся из Италии жительницы Витебска.