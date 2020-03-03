Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до 37

ЖЕНЕВА, 3 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло в понедельник до 37. Об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"По состоянию на 17:15 (19:15) 3 марта, число случаев, подтвержденных Национальным центром вирусных инфекций, достигло в Швейцарии 37", - отмечается в сообщении. Случаи заболевания зарегистрированы в 12 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Тичино, Граубюндене и Цюрихе. Все больные изолированы.

На настоящий момент в Швейцарии более 2200 человек с подозрениями на коронавирус прошли лабораторное тестирование. Ряд лиц помещены на карантин по месту жительства.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. По состоянию на понедельник в альпийской республике было 30 заболевших.