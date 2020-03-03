Дни скорости на Байкале. Гонки за рекордами и эксперименты на льду

ИРКУТСК, 3 марта. /Корр. ТАСС Светлана Латынина/. 20-градусный мороз не помешал провести несколько заездов участникам фестиваля автоспорта "Дни скорости на льду Байкала", который проходит с 24 февраля по 5 марта в проливе Малое Море на Байкале. Пилоты надеются на признание своих достижений Российской автомобильной федерацией, а также на их внесение в Книгу рекордов России, рассказали ТАСС организаторы и участники мероприятия.

Автодром на льду

На льду Байкала пилоты, поставившие уже немало рекордов скорости, собираются девятый год. "Самое интересное подобное мероприятие - это дни скорости на Бонневилле в американском штате Юта. 10 лет назад мы подумали о том, что в России нужно сделать что-то похожее, ведь рекорд скорости был очень популярной дисциплиной в советском спорте, и многие мировые рекорды, установленные советскими спортсменами, не перебиты до сих пор. Мы решили, что нам нужно эту историю продолжать, и появилась идея проводить заезды на льду", - рассказал один из инициаторов проведения "Дней скорости на льду Байкала" Андрей Леонтьев.

Занимаясь поисками площадки для заездов, организаторы поняли, что для их целей подходит Байкал. В проливе Малое Море, который разделяет материк и остров Ольхон, намерзает достаточно гладкий лед, есть большие ледяные поля, не разорванные торосами и трещинами. Специалисты тщательно выбирают участок устоявшегося льда и прокладывают по нему трассу. Трек и выезды на лед согласовываются с МЧС. Участок льда сертифицирован Российской автомобильной федерацией как автодром, что позволяет официально признавать рекорды, поставленные участниками.

Параметры заездов фиксируют датчики, видеокамеры, судьи и приглашенные геодезисты. Пилоты выезжают на трассу, будь то тренировочный или зачетный заезд, строго по команде.

В 2020 году участниками фестиваля стали семь пилотов, приехавших из Москвы. На льду Байкала недалеко от берега организаторы разбили лагерь, куда участники приезжают с турбаз рано утром, а уезжают уже после заката. В трех юртах устроены места для отдыха пилотов, импровизированный офис для организаторов и полевая кухня.

В этом году заезды осложняет снег, выпавший в дни испытания трассы. На смену снегопаду пришла солнечная погода, из-за отсутствия ветра снег не раздуло, и он остался лежать толстым слоем, скрывшим лед. Трассу протяженностью 11 км пришлось расчистить, а вокруг нее остались белые поля. Многократный рекордсмен Сергей Ларин, выступавший на собственноручно построенном автомобиле с открытым салоном, рассказал, что заезд осложняли и снег, и мороз, пришедший вместе с ясной погодой.

"Я в створ залетаю боком, снег таким веером, таким фонтаном! Какая была скорость, не смотрел - там ничего не видно, у меня визор шлема сразу подо льдом. Я его отцарапываю и чуть-чуть в этих полосках что-то вижу. Чуть его приоткроешь - в глазах моментально слезы, на щеках они застывают", - рассказал после заезда Ларин. Несмотря на то, что машину занесло, судьи зачли заезд.

Эксперименты на льду

На фестивале, как и годом ранее, организаторы уделили внимание теме экологичного транспорта. Если год назад они выпустили на лед электромобиль Jaguar I-PACE, то в этот раз - Subaru Impreza WRX STI на пропане. Использование газа дает прирост мощности, но в день зачетного заезда подвела погода - температура воздуха опустилась до минус 23 градусов - и результат оказался хуже, чем в день тренировки, когда было минус 10-12 градусов. На тренировочном заезде машину удалось разогнать до 262 км/ч, а в день зачетного - до 237 км/ч.

Еще одним новшеством стал выпуск на трассу автомобиля с дизельным двигателем. Это был Jaguar F-PACE, на котором плоты Андрей Леонтьев и Илья Кашин совершили несколько попыток поставить рекорды скорости, а также рекорд на длину тормозного пути на льду.

"Это хороший тест для шин, и, наверное, некая воспитательная история, социально полезная, потому что люди не совсем себе представляют, насколько отличается тормозной путь на скорости даже 80 и 100 км/ч, если мы едем по такой поверхности", - рассказал ТАСС Леонтьев.

В последний день зачетных заездов, 4 марта, на трассу выйдут три автомобиля Hyundai i30N с бензиновыми двигателями мощностью 275 лошадиных сил. Машинам предстоит пройти кольцевую трассу протяженностью 1 тыс. км с целью поставить рекорд скорости в этой дисциплине. Говорить же о том, признаны ли достижения пилотов, можно будет только после того, как результаты оценит комиссия по рекордам Российской автомобильной федерации.

Всего с 2011 года, когда состоялись первые "Дни скорости на льду Байкала", участники поставили более 20 рекордов мира и России в разных классах автомобилей. Так, в 2013 году профессиональный пилот Роман Русинов на серийном Nissan GT-R 2012 разогнался на льду до 294,8 км/ч, в 2015 году Андрей Леонтьев на Porsche Panamera Turbo S смог разогнаться до 295 км/ч. В 2019 году впервые в мире был поставлен рекорд скорости на льду на электромобиле - Максим Леонов на Jaguar I-PACE развил скорость 204 км/ч.