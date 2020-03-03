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Распространение коронавируса нового типа

CNN: из карантина на базе в Техасе отпущены 127 человек

Всех прошедших карантин доставили в аэропорт

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, доставленные в США из Японии для прохождения 14-дневного карантина в связи со вспышкой коронавируса, покинули во вторник американскую военную базу Сан-Антонио - Лэкленд. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на экспертов Центров по контролю над заболеваниями и профилактике.

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По завершении карантина базу покинули 125 человек, находившихся ранее на круизном лайнере, а также еще два человека, у которых подозревали заражение коронавирусом. По данным телекомпании, все прошедшие карантин были доставлены с базы автобусами прямо в аэропорт, откуда они будут уже самостоятельно добираться до дома самолетами или другими видами транспорта.

Днем ранее муниципальные власти города Сан-Антонио попытались через суд заблокировать выезд с базы лиц, прошедших карантин, однако местный судья отказался принимать такое решение.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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