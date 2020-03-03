Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

ТАСС, 3 марта. Двое россиян, находящиеся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, заразились коронавирусом нового типа.
Об этом во вторник сообщило Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ на своей странице в Facebook.
"У шестерых человек было диагностировано заражение новым коронавирусом, среди которых двое россиян, двое итальянцев, один немец и один колумбиец", - говорится в сообщении Минздрава. Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Минздрав оценивает состояние заразившихся как стабильное.
Позднее посольство РФ в стране сообщило, что российским спортсменам, у которых в ОАЭ подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.