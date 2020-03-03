Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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Об этом во вторник сообщило Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ на своей странице в Facebook.

"У шестерых человек было диагностировано заражение новым коронавирусом, среди которых двое россиян, двое итальянцев, один немец и один колумбиец", - говорится в сообщении Минздрава. Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Минздрав оценивает состояние заразившихся как стабильное.

Позднее посольство РФ в стране сообщило, что российским спортсменам, у которых в ОАЭ подозревается коронавирус, предстоит пройти повторный тест. Там также отметили, что у остальных членов российской команды велогонщиков тест на коронавирус дал отрицательный результат.