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Врачи диагностировали простуду Папе Римскому

Понтифик ежедневно совершает службы и следует курсу духовных размышлений, сообщил глава службы печати Святого престола
Папа Римский Франциск AP Photo/Andrew Medichini
Описание
Папа Римский Франциск
© AP Photo/Andrew Medichini

ВАТИКАН, 3 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск простужен, никаких других заболеваний у него не обнаружено. Об этом заявил журналистам во вторник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Диагностированная Папе Римскому Франциску простуда постепенно проходит, и никаких указаний на другие патологии нет. Понтифик ежедневно совершает службы и следует курсу духовных размышлений, которые проходят в Аричче", - сказал Бруни.

Ранее газета Il Messaggero распространила со ссылкой на источники информацию о проведенном у понтифика, который в последние дни отменил ряд мероприятий из-за простуды, анализе, предположительно на коронавирус. В Ватикане это не подтвердили.

83-летний Франциск простудился в среду - в начале у католиков Великого поста - во время мероприятий на открытом воздухе, сообщает Il Messaggero. На фоне недомогания понтифика в СМИ появилось множество спекуляций. Их укрепило то, что Франциск отказался отправиться с членами Римской курии в расположенную неподалеку от итальянской столицы Ариччу на неделю духовных размышлений, в которых он традиционно участвует. Причем объявил об этом сам Франциск в ходе воскресной проповеди. Отменив групповые встречи, он все это время продолжал проводить частные аудиенции и рабочие контакты, что объективно исключает возможность его заражения.

Ближайшая воскресная проповедь уже подтверждена, и на нее объявлена аккредитация. А коллективная аудиенция, обычно проходящая по средам на площади Святого Петра или в аудиториуме Павла VI в Ватикане, не состоится. Однако, как пояснили в Ватикане, она и не планировалась, поскольку Франциск должен был, отправившись в Ариччу, отсутствовать в Риме.

Число инфицированных коронавирусом в Италии после выявления двух локальных вспышек на севере страны превысило 2 тыс. человек. По последним данным, 79 человек преимущественно преклонного возраста скончались. Растет число излечившихся.

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Франциск (Папа Римский)
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