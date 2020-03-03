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Распространение коронавируса нового типа
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Российским спортсменам в ОАЭ с подозрением на коронавирус предстоит повторный тест

В посольстве России сообщили, что первичное тестирование прошли все члены команды

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Двое российских спортсменов в ОАЭ, у которых подозревается коронавирус, должны будут пройти повторный тест. Об этом ТАСС сообщил во вторник старший советник посольства РФ в Абу-Даби Юрий Видакас.

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"Мы видели официальное сообщение Минздрава ОАЭ, хотя официально МИД страны посольство не уведомлял. Им предстоит еще повторный тест", - сказал он.

В посольстве добавили, что первичное тестирование прошли и остальные члены российской команды. "Сейчас их остается около 10-12 человек. Тесты дали отрицательный результат. Однако до разрешения ситуации, а это не меньше недели, они останутся в ОАЭ", - добавил дипломат.

Видакас также указал, что посольство находится в постоянном контакте с представителями властей ОАЭ и оказывает всю необходимую помощь россиянам.

Ранее Министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что у двоих граждан РФ, находящихся в стране для участия в соревнованиях по велоспорту, выявлено инфекционное заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

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ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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