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В Кремлевском дворце премией "Щит и роза" наградили 34 женщины в силовых структурах

Премия была вручена в нескольких номинациях

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тридцать четыре женщины, проходящие службу в силовых структурах РФ, удостоены общественной премии "Щит и роза" 2020 года.

Церемония прошла в 12-й раз и, как и каждый год, - в Государственном Кремлевском дворце. Премия была вручена в нескольких номинациях: "За верность служебному долгу", "За многолетнюю службу Отечеству", "За высокие спортивные достижения", "За отличие в учебе".

"Мы проводим эти мероприятия из года в год, и премия очень популярной становится, ее поддерживает и президент, и все силовые структуры", - рассказал президент Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ Асламбек Аслаханов.

В 2020 году появились еще четыре номинации: "Я люблю тебя, Россия!", "Открытое сердце", "За противодействие незаконному обороту промышленной продукции", "Чествование женщин - участниц боевых действий в Великой Отечественной войне". "Сюда мы пригласили со всего Советского Союза женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. Они настолько красивые", - отметил Аслаханов.

В общей сложности лауреатами 2020 года стали 34 женщины.

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