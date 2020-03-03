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Цены на отели Крыма на майские праздники снизились в среднем на 18% к уровню 2019 года

На летний сезон - на 6%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Цены на отели в Крыму по сравнению с прошлым годом снизились в среднем на 18% при бронировании на майские праздники и на 6% - на летний сезон, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минкурортов республики.

"Министерством курортов и туризма проведен анализ стоимости услуг в средствах размещения в Крыму в период майских праздников 2020 года и высокого курортного сезона. Сравнение проводилось по ценам санаториев, малых отелей, а также прошедших классификацию отелей 3, 4 и 5 звезд. В среднем темп роста цен по Крыму в период майских праздников снизился на 18%, в летний период - в пределах 6%. Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, зафиксированного аналитиками, когда большинство гостиниц предлагают скидки до 20% от стоимости размещения, а также благодаря регулярным акциям на семейный отдых, размещение с детьми, на длительное размещение и другие", - говорится в сообщении.

Наиболее значительное снижение стоимости по сравнению с прошлым годом отмечается в пятизвездочных отелях - на 31,8%, отели уровня 3-4 звезды оставили цены на уровне прошлого года или снизили их незначительно, малые отели снизили стоимость отдыха в пределах 5%. "Средняя цена номера на двоих в таком отеле составляет 2 175 рублей в сутки, причем значительное снижение средней стоимости отмечается на Южном берегу Крыма - минус 13,8%", - отмечается в пресс-релизе.

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