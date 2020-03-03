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Би-би-си не получала от Роскомнадзора деталей о составленных протоколах

Ранее ведомство составило протоколы в отношении корпорации за нарушение российских законов

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си пока не получала подробную информацию от Роскомнадзора, который составил в отношении Всемирной службы корпорации (BBC World News) протоколы о нарушении законов РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник представитель Би-би-си.

"Мы еще не получили подробную информацию о претензиях, предъявленных Роскомнадзором. Как международная вещательная корпорация Би-би-си стремится полностью соблюдать законы и нормативные акты всех стран, в которых она работает", - сказала собеседница агентства.

Ранее российское надзорное ведомство заявило о том, что во время контрольных мероприятий выявлено нарушение британской компанией требований "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Также было выявлено нарушение ст. 12 федерального закона 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК, сообщили в ведомстве. В отношении юридического и должностного лица были составлены протоколы по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ.

Протоколы переданы в суд, судебное заседание назначено на 12 марта 2020 года. В Роскомнадзоре уточнили, что, в частности, было выявлено отсутствие знака маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих "описание или изображение жестокости и насилия".

Ранее в пресс-службе ведомства заявляли, что будут приняты зеркальные меры в отношении британского регулятора Ofcom, оштрафовавшего держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия".

Ofcom оштрафовал зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited на £20 тыс. ($26 тыс.) за нарушение правил вещания, допущенное телеканалом "НТВ-Мир Балтия". В пресс-службе НТВ решение пока не комментируют. 11 февраля регулятор опубликовал доклад, в котором утверждается, что новостной сюжет, вышедший в программе "Сегодня" 2 апреля 2018 года, не соответствовал требованиям Ofcom о точном и беспристрастном освещении вызывающих споры политических событий и необходимости отражения разных точек зрения на произошедшее.

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