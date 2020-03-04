МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю в предметном рейтинге лучших университетов мира по версии агентства Quacquarelli Symonds (QS World University Rankings by Subject). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.

В МГУ отметили, что Московский университет вошел в топ-50 лучших вузов мира и представлен в предметных областях "Естественные науки" - 21 место и "Искусство гуманитарные науки" - 47 место, а также по отдельным предметам: "Лингвистика" - 24 место, "Физика и астрономия" - 33 место, "Современные языки" - 34 место, "Математика" - 43 место, "Управление гостиничным бизнесом" - 45 место.

В предметной области "Социальные науки и менеджмент" МГУ занимает 54 место, 59 место - в области "Инжиниринг и технологии". Помимо этого, в первой сотне рейтинга Московский университет фигурирует по таким направлениям подготовки как "Биология", "Информатика и информационные технологии", "История", "Археология", "Философия", "Инженерные и космические технологии", "Химия", "Юриспруденция".

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, все последние годы Московский университет традиционно получает хорошие оценки в международных рейтингах вузов.

"Очередной предметный рейтинг QS подтверждает как устойчивое развитие вуза, так и то внимание, которое мы уделяем подготовке специалистов по направлениям. Заслуженно высокий балл получила работа естественно-научных школ и подразделений университета, упрочили свои международные позиции лингвисты, хорошие показатели у физиков и математиков. Не осталась без внимания ведущих зарубежных экспертов работа вуза в области социальных наук и управления, инженерии и технологии", - привели в пресс-службе слова ректора.

По его мнению, данные рейтинга "в первую очередь позволяют эффективно позиционировать крупнейший вуз страны в глобальном образовательном пространстве".

В пресс-службе вуза также уточнили, что МГУ вошел в топ-200 лучших вузов мира по направлениям "Архитектура и урбанистика", "Английский язык и литература", "Фармацевтика и фармакология", "Науки о суше и море", "География", "Науки о материалах", "Бизнес и управление", "Медиакоммуникации", "Экономика и эконометрика", "Педагогика", "Политические и международные отношения", "Социология", "Статистика и численные методы".

Методология

Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес. Важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому для каждого из 48 предметов разработана своя весовая шкала критериев. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.