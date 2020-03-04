Всемирный банк выделит $12 млрд неотложной помощи на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ВБ.

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"Поскольку COVID-19 (новая коронавирусная инфекция - прим. ТАСС) охватил более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к первоначальному пакету в размере до 12 млрд долларов в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания, - отмечается в документе. - Это финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия COVID-19 (коронавируса) и, где это возможно, смягчению их последствий".

В организации пояснили, что средства пойдут на "оказание помощи развивающимся странам в деле укрепления систем здравоохранения, в том числе в расширении доступа к медицинским услугам". Речь идет о финансовом пакете, который обеспечит государства с низкими и средними доходами грантами и кредитами под низкий процент.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в решении проблемы распространения COVID-19, - подчеркнул президент ВБ Дэвид Мэлпас. - Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую помощь на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи в деле реагирования на кризис".

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 47,2 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших приближается к 9 тыс., более 120 человек умерли.