{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

ВОЗ подсчитала, сколько нужно медицинских масок для борьбы с коронавирусом

По данным организации, ежемесячно требуется 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток
Описание
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток. Как отмечается в распространенном ВОЗ во вторник вечером пресс-релизе, нехватка защитных стредств ставит под угрозу жизни людей.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Организация считает, что для удовлетворения растущего глобального спроса промышленность должна увеличить производство защитных средств на 40%. Она подчеркивает, что сбои в поставках таких средств "подвергает риску жизни людей". Согласно оценкам ВОЗ, "для реагирования на болезнь COVID-19 каждый месяц требуется 89 млн масок", а "в случае с перчатками для медицинского осмотра эта цифра достигает 76 млн пар". Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков.

"Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Известия": в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД
По данным издания, ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС