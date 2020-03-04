ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки по всему миру

ТАСС, 4 марта. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1792 из них приходится на Китай. Об этом сообщается в выпущенном в среду информационном бюллетене организации.

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Всего, по информации ВОЗ, подтверждены 90 870 случаев заражения, из которых 80 304 приходится на Китай, остальные 10 566 - на другие страны. По данным организации, умерли от инфекции 2946 человек в Китае и 166 - по всему миру.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии.