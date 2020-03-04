{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

По данным издания, ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года
Описание
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Автомобили, собранные в России, планируют оснастить системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД). ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

На эту тему

По данным издания, новый национальный стандарт (ГОСТ Р) "Системы распознавания объектов инфраструктуры <...>" содержит описание технических характеристик системы распознавания объектов инфраструктуры, методы испытаний, а также ее функционал. Дорожные знаки, светофоры, разметка будут отображаться с помощью специальных камер, после чего данные будут проанализированы системой, а затем переданы водителю через экран или звуковое сообщение. Система будет распознавать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров и сможет работать при скорости автомобиля до 150 км/ч.

Уточняется, что такое оборудование может быть установлено на транспорт категорий M и N, т. е. на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики, при этом транспортное средство может быть как с автопилотом, так и без него. На беспилотный транспорт действие стандарта не распространится.

Кроме того, разработчикам системы рекомендовано предусмотреть несколько уровней предупреждения о возможном нарушении правил дорожного движения.

Как сообщил "Известиям" замгендиректора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" (разработчик документа) Денис Ендачев, ГОСТ прошел публичное обсуждение, была выполнена его корректировка в соответствии с замечаниями автопроизводителей, в настоящее время он находится на стадии утверждения.

В Росстандарте газете уточнили, что документ планируют принять в конце октября этого года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ зарегистрировала 1922 новых случая заражения коронавирусом за сутки по всему миру
При этом 1792 из них приходится на Китай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС