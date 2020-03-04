"Известия": в России автомобили могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Автомобили, собранные в России, планируют оснастить системами оповещения водителя о возможном нарушении правил дорожного движения (ПДД). ГОСТ для таких систем, которые смогут распознавать дорожные знаки, разметки и светофоры, примут в конце октября 2020 года, пишет в среду газета " Известия " со ссылкой на Росстандарт.

По данным издания, новый национальный стандарт (ГОСТ Р) "Системы распознавания объектов инфраструктуры <...>" содержит описание технических характеристик системы распознавания объектов инфраструктуры, методы испытаний, а также ее функционал. Дорожные знаки, светофоры, разметка будут отображаться с помощью специальных камер, после чего данные будут проанализированы системой, а затем переданы водителю через экран или звуковое сообщение. Система будет распознавать знаки и сигналы светофора на расстоянии от 30 до 100 метров и сможет работать при скорости автомобиля до 150 км/ч.

Уточняется, что такое оборудование может быть установлено на транспорт категорий M и N, т. е. на легковые автомобили, автобусы, троллейбусы и грузовики, при этом транспортное средство может быть как с автопилотом, так и без него. На беспилотный транспорт действие стандарта не распространится.

Кроме того, разработчикам системы рекомендовано предусмотреть несколько уровней предупреждения о возможном нарушении правил дорожного движения.

Как сообщил "Известиям" замгендиректора по информационным и интеллектуальным системам ФГУП "НАМИ" (разработчик документа) Денис Ендачев, ГОСТ прошел публичное обсуждение, была выполнена его корректировка в соответствии с замечаниями автопроизводителей, в настоящее время он находится на стадии утверждения.

В Росстандарте газете уточнили, что документ планируют принять в конце октября этого года.