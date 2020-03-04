Эксперт: кошки и собаки не могут быть источником заражения новым коронавирусом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Домашние животные, в том числе кошки и собаки, не могут быть источником заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока нет подтвержденных случаев распространения данного вируса таким способом, сообщил ТАСС советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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Власти Гонконга 27 февраля сообщили о расследовании первого случая возможной передачи коронавируса от человека домашнему животному. Предварительные тесты выявили признаки инфекции в организме собаки, принадлежащей мужчине, у которого диагностировали заболевание.

"Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый 2019-nCoV. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные - кошки, собаки, хомяки и прочие - быть не могут", - сказал Малеев. Он добавил, что, по актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов распространения 2019-nCoV домашними питомцами.

При этом существуют другие коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных: для людей они не представляют опасности.