Мадуро призвал женщин Венесуэлы рожать минимум шесть детей

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал женщин Боливарианской Республики рожать больше детей, минимум шесть. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Рожать! Рожать! У всех женщин должно быть по шесть детей!" - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы также пригласил всех женщин Боливарианской Республики принять участие в манифестации, которая состоится 8 марта.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.