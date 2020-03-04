Более 100 студентов со всего мира участвуют в первой образовательной программе БРИКС ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Первая образовательная программа БРИКС (BRICS Educational Internship Program) открылась в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе вуза. Более 100 студентов из России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики пройдут обучение по наиболее актуальным для стран БРИКС направлениям, таким как международные отношения и бизнес, общая медицина, кибербезопасность, управление проектами, водные биологические исследования.

"В течение весеннего семестра 70 иностранных студентов из Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики и 38 участников программы Academic Excellence and Honors Education (AEHE) ДВФУ, доказавших свои высокие лидерские качества и мотивацию к участию, пройдут обучение по наиболее актуальным для стран БРИКС направлениям бакалавриата и магистратуры. Помимо аудиторных занятий, для участников подготовлена обширная внеучебная программа", - сообщили в пресс-службе.

Перед началом образовательного блока иностранных студентов ждала адаптационная неделя. Для них подготовили экскурсии, молодые люди познакомились с ДВФУ, Владивостоком, а также с преподавателями и кураторами направлений, выбрали элективные курсы. Для удобства студентов из БРИКС сотрудники ДВФУ разработали специальное мобильное приложение, в котором есть актуальное расписание, карта кампуса и новости.

Студенты примут участие в лекциях, научно-исследовательских семинарах, займутся проектной работой, а также получат возможность обсудить актуальную глобальную повестку и изучить внешнюю политику России, ее роль в БРИКС. Одновременно с аудиторными занятиями участников ждут открытые уроки родного языка в разговорном клубе, мастер-классы по культурным традициям своей страны, неформальные встречи со студентами ДВФУ, Ассоциацией российских и иностранных студентов.

Обучение будут проводить ведущие преподаватели ДВФУ и приглашенные ученые из других вузов мира. Одним из них станет видный специалист в области исследований БРИКС, обладающая богатым опытом практической работы в институтах глобального управления Карин Коста Васкез. Вместе с ней в программе примут участие старший менеджер "Лаборатории Касперского" Денис Баринов, научный сотрудник университета Nova (Лиссабон, Португалия) Владимир Отращенко. Дальневосточный федеральный университет представят заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, один из самых известных вирусологов в России, автор многих научных публикаций Михаил Щелканов, а также руководитель программы Master of Public Administration, обладатель звания "Лучший молодой преподаватель России" Михаил Кривопал.

Работа с иностранными студентами

Всего в ДВФУ обучаются 3,5 тыс. иностранных студентов из 74 стран. В университете преподают более 180 ведущих профессоров из Японии, Германии, Франции, Норвегии, Мексики, Египта, США, Австралии, Великобритании, Перу и других стран. Вуз ведет активную работу в направлении интернационализации и расширения международного сотрудничества. Проведение образовательных программ является неотъемлемой частью интеграции университета в глобальную повестку и направлено на повышение конкурентоспособности в рамках проекта "5-100".

Дальневосточный федеральный университет был создан по поручению президента РФ результате объединения четырех ведущих вузов Дальнего Востока: Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ), Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ) и Уссурийского государственного педагогического института (УГПИ). В 2012 году университет принял первый крупный международный форум, саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а с 2015 года здесь ежегодно проводится Восточный экономический форум.