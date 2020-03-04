В США заявили, что анализ на новый коронавирус будет бесплатным, если есть страховка

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Анализ на наличие коронавируса нового типа будет в США бесплатным для любого американца, имеющего медицинскую страховку. С таким обещанием выступила во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме, прошедшем с участием вице-президента США Майкла Пенса, руководитель американских Центров по оказанию услуг в рамках государственных медицинских программ Medicare и Medicaid Сима Верма.

Ведущих брифинга, среди которых были также министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и другие должностные лица, попросили прокомментировать сведения о том, что в штате Флорида американцу, который проверился на наличие коронавируса, выставили счет почти на $3,3 тыс. "[Программы] Medicare и Medicaid это покрывают", - заверил Пенс. Первая программа ориентирована на престарелых, а вторая - на малоимущих. Заместитель главы администрации США также подчеркнул, что "любой американец сможет пройти это исследование при наличии соответствующего предписания врача". Необходимые распоряжения уже отданы заинтересованным сторонам федеральным правительством США, уточнил Пенс.

В свою очередь, Верма заявила, что анализ будет бесплатным, "если есть медицинская страховка". Речь идет о базовых диагностических услугах, на которые имеют право все обладающие медицинской страховкой американцы, сказала специалист.