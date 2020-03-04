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Выплаты за пострадавшие от паводка огороды получили 3,4 тыс. жителей Хабаровского края

В общей сложности пострадавшим выплатили более 33 млн рублей
Паводок в Хабаровском крае Пресс-служба ГУ МЧС РФ/ТАСС
Описание
Паводок в Хабаровском крае
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ/ТАСС

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выплатили почти 3,4 тыс. дачников и огородников компенсации за урожай, потерянный во время паводка 2019 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

Президент РФ Владимир Путин в начале октября 2019 года поручил правительству РФ вместе с властями пострадавших от паводков дальневосточных регионов принять необходимые меры, чтобы предоставить пострадавшим новое жилье и организовать ремонт помещений, по оценке ущерба от паводков и формированию списков граждан, имеющих право на выплаты и другую помощь. При этом бюджетам регионов ДФО должны быть обеспечены субсидии на возмещение аграриям затрат по кредитам и оказание помощи в восстановлении посевных площадей и так далее.

"Специалисты органов социальной защиты, многофункциональных центров продолжают принимать заявления от владельцев дачных и садовых участков на материальную помощь. Выплаты уже получили 3 тыс. 377 заявителей, чьи наделы пострадали в 2019 году. Это жители Хабаровского края, которые имеют дачные и садовые участки, в том числе и в соседней ЕАО", - говорится в сообщении.

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года, паводок затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Были подтоплены дома, дороги, дачные участки, сельхозугодья.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, люди получили в общей сложности более 33 млн рублей, каждый - по 10 тыс. рублей. В сообщении правительства края отмечается, что министерство социальной защиты населения региона и районы уточнили списки получателей поддержки - это 6 тыс. 195 человек. Документы будут приниматься до конца марта. Получить выплату не смогут жители, чье право на земельные участки было утрачено на дату подачи заявления, а также те, кто получил право собственности после даты объявления регионального режима ЧС - после 29 июля 2019 года. Компенсации пострадавшим от паводка дачникам и садоводам выплачиваются из краевого бюджета по поручению главы региона Сергея Фургала. Выплаты из федерального бюджета были предусмотрены только для крупных хозяйств и личных подсобных хозяйств.

В 2019 году от переувлажнения почв и паводка в крае пострадал урожай на общей площади 24 тыс. га, это на 3 тыс. га больше, чем во время крупномасштабного наводнения 2013 года. По основным видам культур урожай снизился примерно на 20% и частично погиб. Ущерб, связанный со снижением объемов производства сельхозпродукции, поголовья животных, необходимостью восстановления плодородия почв для сельхозорганизаций, фермеров, а также граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, садоводческих и огороднических товариществ превысил 1 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДальний Восток
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