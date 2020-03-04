Власти Владивостока призвали работодателей сократить рабочий день из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Администрация Владивостока рекомендовала руководителям предприятий города сократить рабочий день до 16:00 (09:00 мск) и отпустить работников домой пораньше в связи с продолжающимся снегопадом, сообщает в среду пресс-служба мэрии.

"Важно, чтобы работодатели понимали, что людей нужно отпустить домой до усиления снега. Существенное ухудшение погодных условий ожидается к 16 часам. Чтобы город не сковали пробки в вечерний час пик, желательно к этому времени дороги по максимуму освободить от личного транспорта", - передает пресс-служба слова замначальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Максима Акульшина.

Сейчас в городе идет снег, ветер слабый. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", дороги города в основном свободны. В уборке снега, по данным мэрии, задействовано 126 тракторов-щеток, машин с отвалами, машин для нанесения жидкого химреагента и пескоразбрасывателей. Вручную на лестницах, виадуаках и пешеходных зонах снег убирают 130 человек. Из-за погодных условий отменены 25 междугородних автобусных рейсов.

Во вторник Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о снегопаде. Как ожидают синоптики, в среду на большей территории Приморья будет идти снег, наиболее интенсивный ожидается в южной половине края. На дорогах края осложнится обстановка из-за образования заносов, снежного наката и гололедицы.