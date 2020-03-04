Программу фитнес-фестиваля Шварценеггера в Огайо ограничили из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Часть мероприятий в рамках одного из крупнейших в США фитнес-фестивалей The Arnold Sports Festival, который пройдет 5-8 марта в Колумбусе (штат Огайо), отменена в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом объявил во вторник бывший губернатор штата Калифорния, актер и в прошлом культурист Арнольд Шварценеггер, являющийся основателем этого спортивного мероприятия.

"Для меня сегодня печальный день, потому что нам приходится отменить Arnold Classic Sports and Fitness Festival, на который собираются 250 тыс. человек. Мы проведем классическое соревнование по бодибилдингу и состязание силовиков, но все остальное отменено или, вернее сказать, отложено на более поздний срок", - пояснил Шварценеггер в видеоролике, выложенном в его Twitter. Он уточнил, что данное решение принято после консультаций и по настоянию властей в лице губернатора Огайо Майкла Девайна, мэра Колумбуса Эндрю Гинтера и федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ). "Я считаю, что было принято верное решение, учитывающее опасения губернатора Девайна, мэра Гинтера, ЦКПЗ и врачей. Мы хотим, чтобы люди находились в безопасности, были здоровыми <...> Деньги не так важны, как здоровье и продвижение идеи фитнеса", - отметил Шварценеггер.

Для участия в 32-м по счету The Arnold Sports Festival были приглашены 22 тыс. атлетов более чем из 80 стран мира. Программа фестиваля предусматривает десятки различных состязаний, от бодибилдинга до восточных единоборств и рыцарских турниров. Параллельно проводится выставка спортивного инвентаря, приспособлений и средств, предназначенных для поддержания и совершенствования физической формы. Именно эта часть мероприятий, которая привлекает в городской бюджет Колумбуса около 53 млн долларов, отменена.

Зрителей на большую часть соревнований допускать не будут. Исключение составит финал соревнования по бодибидлингу Arnold Classic, который пройдет 7 марта.

Родившийся в Австрии Шварценеггер с раннего детства занимался спортом: футболом, плаванием, боксом, а с 15 лет - культуризмом. В 1967 году впервые завоевал титул "Мистер Вселенная". Через год вновь получил это звание, но уже среди профессионалов (подтверждал его в 1969 и 1970 годах). Семь раз (в 1970-1975 годах и в 1980 году) получал звание "Мистер Олимпия". Спортивную карьеру завершил в 1980 году.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.