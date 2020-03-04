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Британские спецслужбы считают, что радионяни и смарткамеры уязвимы для преступников

Утечка информации может быть весьма масштабной, отмечает Национальный центр кибербезопасности соединенного королевства

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Национальный центр кибербезопасности, входящий в британскую спецслужбу электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании, GCHQ), предупредил британцев о возможности взлома киберпреступниками смарткамер и радионянь. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, злоумышленники могут на протяжении долгого времени шпионить за владельцами этих гаджетов.

Отмечается, что при приобретении гаджета покупателю необходимо самостоятельно позаботиться о защите своей конфиденциальной информации. Центр безопасности предлагает пользователям несколько стандартных правил, которые позволят снизить риск утечки данных. В частности, после покупки камеры в первую очередь рекомендуется сменить изначальный пароль пользователя на более сложный. Важно также регулярно обновлять программное обеспечение и по возможности отключить опции, позволяющие удаленно управлять камерами.

Безусловно, следование этим правилам не исключает возможности взлома устройств, однако злоумышленникам будет на порядок труднее получить доступ к девайсам. Утечка информации может быть весьма масштабной. Так, например, в надежде обезопасить свой дом пожилая пара Алан и Джин из города Лидс установила семь камер. С течением времени программист, проверяющий состояние техники в их доме, выяснил, что эти камеры просматривались посторонними более 5 тыс. раз за четыре года.

В центре кибербезопасности добавляют, что производители заинтересованы в дешевом производстве и сбыте камер и мало беспокоятся о разработке качественного программного обеспечения, отвечающего за защиту базы данных пользователей. В этой связи, как считают эксперты, нужно ужесточить закон в отношении хакеров и пересмотреть стандарты для программ гаджетов.

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Великобритания
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