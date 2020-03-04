СМИ: число заразившихся коронавирусом в Израиле достигло 15

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа выявлен еще у трех израильтян, один из которых - ученик старших классов школы. Таким образом, число заразившихся в Израиле достигло 15 человек, сообщает в среду газета The Times of Israel .

По данным издания, один из трех новых случаев подтвержден у израильтянина, вернувшегося 29 февраля из Италии. После возвращения он находился в изоляции в соответствии с указаниями израильского Минздрава. Двое других посещали магазин игрушек в городе Ор-Иегуда, у одного из работников которого коронавирус был обнаружен на прошлой неделе после возвращения из Италии, указывает газета.

Минздрав еврейского государства 27 февраля предписал гражданам страны, возвращающимся из Италии, проводить 14 дней в изоляции на дому. Это распоряжение к тому моменту действовало уже более недели в отношении израильтян, прилетающих из Южной Кореи, Японии, Таиланда, Сингапура и Гонконга, и месяц - для тех, кто возвращается на родину из материкового Китая. Обязательный двухнедельный карантин, по данным израильского Минздрава, проходят в настоящий момент более 5,5 тыс. человек.