Путин назвал поддержку материнства и детства государственным приоритетом

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям форума "Здоровье женщин - благополучие нации". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вопросы укрепления здоровья, повышения качества и продолжительности жизни, улучшения демографической ситуации в стране, поддержка материнства и детства - безусловный государственный приоритет и важная общенациональная цель", - подчеркнул Путин. "Огромный, поистине уникальный вклад в решение этих первоочередных задач вносят женщины. Они успешно трудятся в образовании и системе здравоохранения, в социальной сфере и органах власти, в бизнес-структурах и общественных организациях, - отметил глава государства. - Деятельно участвуют в реализации востребованных проектов, направленных на продвижение ценностей многодетной семьи, здорового и активного образа жизни, на воспитание подрастающих поколений".

Президент также отметил эффективную работу Совета Евразийского женского форума, который содействует совершенствованию законодательства и расширению правовых, экономических, социальных возможностей женщин, поддерживает их значимые программы и инициативы. Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном и творческом уровне, позволит участникам обменяться опытом и лучшими практиками, будет способствовать упрочению международного гуманитарного сотрудничества.

Форум "Здоровье женщин - благополучие нации" проходит 4 марта в Москве.