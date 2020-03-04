Организаторы конкурса "Лидеры России" определили финалистов направления "Здравоохранение"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России" назвали 100 участников проекта по спецнаправлению "Здравоохранение", которые вышли в финал и смогут продолжить борьбу за выход в суперфинал проекта.

"Мы определили 100 финалистов по специализации "Здравоохранение". После прохождения финальных испытаний 30 человек станут победителями в этой специализации, из них 10 человек отправятся в суперфинал конкурса "Лидеры России", - приводит пресс-служба слова генерального директора автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", руководителя конкурса Алексея Комиссарова.

В пресс-службе отметили, что среди финалистов 45 человек представляют ЦФО, по 13 финалистов из ПФО, ЮФО и СЗФО, семеро конкурсантов из УрФО, по четыре финалиста из ДФО и СФО, один участник представляет СКФО.

Полуфинал проходил с 1 по 3 марта в Москве. В среду начался финал, результаты которого будут определены в четверг. Суперфинал пройдет с 27 по 31 марта в Сочи. Заявки для участия в конкурсе по данному направлению подали около 10 тыс. человек.

Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 году, второй проходил в 2018-2019 году и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок.