Избыток осадков ожидается в европейской части России в начале марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Избыток осадков ожидается в первой декаде марта в большинстве субъектов европейской части России. Об этом ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Скорее всего, в первой декаде [марта] осадков будет больше нормы на европейской территории России. Мы даем прогноз, что в ближайшие дни большинство этих субъектов ждет пасмурная и дождливая погода", - сказал он.

По словам Варакина, за первые дни марта выпало более 20% месячной нормы осадков в Москве. "В ближайшие десять дней еще будут осадки, потому что наблюдается влияние атмосферных фронтов Атлантики", - отметил он.