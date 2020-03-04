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Избыток осадков ожидается в европейской части России в начале марта

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, за первые дни марта выпало более 20% месячной нормы осадков в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Избыток осадков ожидается в первой декаде марта в большинстве субъектов европейской части России. Об этом ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Скорее всего, в первой декаде [марта] осадков будет больше нормы на европейской территории России. Мы даем прогноз, что в ближайшие дни большинство этих субъектов ждет пасмурная и дождливая погода", - сказал он.

По словам Варакина, за первые дни марта выпало более 20% месячной нормы осадков в Москве. "В ближайшие десять дней еще будут осадки, потому что наблюдается влияние атмосферных фронтов Атлантики", - отметил он.

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Россия
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