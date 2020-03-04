Минпромторг профинансирует разработку вакцины от ВПЧ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ оплатит разработку вакцины от вируса папилломы человека и надеется на включение ее в национальный календарь вакцинации, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"В ближайшее время нами будет выделено финансирование на разработку вакцины для лечения вируса папилломы человека, что, по мировым клиническим данным, существенно снижает риск заболевания онкологией. И мы рассчитываем, что также будет принято решение о включении данной вакцины в национальный календарь прививок", - сказал он в среду на форуме "Здоровье женщины - благополучие нации".

Мантуров добавил, что сейчас в России локализовано производство 22 из 23 вакцин, которые предусмотрены в календаре профилактических прививок. "Выпуск последней вакцины из этого списка будет освоен уже в текущем году", - сказал он.

Министр также сообщил, что через госпрограмму "ФАРМАМЕД" Минпромторг поддержал 39 проектов по разработке отечественных препаратов для лечения онкологических заболеваний, доля таких препаратов на рынке РФ в этом сегменте превысила 64%.