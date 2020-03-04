Матвиенко рассчитывает на скорейшее принятие закона о запрете аналогов снюсов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала парламентариев как можно скорее принять закон о запрете продажи никотиносодержащих некурительных товаров, в том числе жевательных резинок и конфет.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Наша задача - действовать на опережение, а не вдогонку, без проволочек переводить новые вызовы в законодательное поле. Отмечу, что соответствующий законопроект по этим снюсам уже внесен членами Совета Федерации в Государственную думу. Мы рассчитываем на его скорейшее принятие", - сказала Матвиенко в среду на пленарном заседании форума "Здоровье женщины - благополучие нации".

Она обратилась к присутствующим в зале сенаторам и депутатам с просьбой взять под личный контроль этот вопрос.

Спикер Совфеда напомнила, что по инициативе верхней палаты парламента в конце прошлого года правительство оперативно приняло решение по запрету продажи токсичной некурительной никотиносодержащей продукции.

Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, но, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский внес в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о приравнивании электронных сигарет и кальянов к обычным сигаретам, которая разрешает в РФ реализацию только лечебной сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции. По его словам, смысл поправки сводится к тому, что в России вводится запрет на все никотиносодержащие некурительные товары (жевательные резинки, конфеты и так далее), за исключением лечебных, которые продаются в аптеках.