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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число случаев заражения коронавирусом в Индии достигло 28

Как сообщает газета The Times of India, подтверждено заражение у 16 итальянских туристов и их водителя, прибывших в Нью-Дели

ТАСС, 4 марта. Лабораторная проверка подтвердила заражение коронавирусом нового типа у 28 человек в Индии. Об этом в среду сообщает газета The Times of India.

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По ее данным, один случай выявлен в Нью-Дели, шесть - в городе Агра, еще один случай - в штате Телангана, а также три - в штате Керала. Кроме того, подтверждено заражение у 16 итальянских туристов и их индийского водителя, прибывших в Нью-Дели.

Ранее сообщалось о шести случаях заражения коронавирусом в Индии.

Теги
ИндияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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