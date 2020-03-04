В Белоруссии лабораторно подтверждено шесть случаев коронавируса

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Еще два случая заболевания коронавирусом нового типа лабораторно подтверждены на территории Белоруссии. Всего в республике зафиксировано шесть случаев вирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

"Информация о лабораторной диагностике на COVID-19: два случая, о которых вчера говорили, как о возможных, сегодня подтверждены лабораторно. Итак, в Беларуси шесть случаев коронавируса - четыре [в] Минске, два - Витебская область", - отметили в Минздраве.

Ранее в ведомстве отметили, что всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.

28 февраля медики сообщили, что в Белоруссии выявлен первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа у гражданина Ирана, студента одного их белорусских вузов. Также был подтвержден случай коронавируса и у мужчины, который с ним контактировал. 1 марта Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило положительный результат теста на коронавирус у вернувшейся из Италии жительницы Витебска.