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Московские приставы взыскали с должников почти 100 млрд рублей в 2019 году

Кроме того, приставы столицы вынесли более 365 тыс. ограничений на выезд должников из страны

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московские судебные приставы взыскали в 2019 году с должников рекордную сумму - почти 100 млрд рублей. Эту цифру озвучил в среду главный судебный пристав столицы Сергей Замородских на коллегии УФССП по Москве по итогам работы за 2019 год и задачах на 2020 год.

"Полным погашением долга окончено 2 млн 934 тыс. исполнительных производств на сумму почти 97 млрд рублей", - сообщил он. В 2018 году было 89 млрд рублей.

По данным ТАСС, это составляет одну восьмую от всей суммы взысканных приставами долгов по всей стране. Всего на исполнении столичных приставов в минувшем году находились почти 7 млн исполнительных производств. "Средняя сумма, взысканная за год одним судебным приставом-исполнителем, составила 118 млн рублей", - сообщил он.

По словам главного судебного пристава Москвы, половина взысканной суммы (47,8 млрд рублей) перечислена в консолидированный бюджет РФ, в том числе 3,7 млрд рублей административных штрафов, включая 1,3 млрд рублей штрафов ГИБДД; 2,6 млрд рублей исполнительского сбора (7% от принудительно взыскиваемой суммы долга - прим. ТАСС).

В бюджет Москвы приставы перечислили 13 млрд рублей (на 1,6 млрд рублей больше, чем в 2018 году).

Ограничение выезда за рубеж

В 2019 году приставы Москвы вынесли более 365 тыс. ограничений выезда за рубеж из-за долгов.

"Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение права должников на выезд из Российской Федерации и на пользование специальным правом (водительские права - прим. ТАСС). За 2019 год судебными приставами вынесено более 365 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны", - отметил Замородских. Таким образом, московские приставы ежедневно ограничивали в выезде 1 тыс. должников.

Общая сумма долгов ограниченных в выезде должников составила 729 млрд рублей. Из них только невыездные алиментщики, в отношении которых вынесено почти 36 тыс. постановлений, задолжали 8 млрд рублей.

Привлечение коллекторов к ответственности 

Судебные приставы Москвы в прошедшем году 273 раза привлекали коллекторов и других сборщиков просроченных долгов к ответственности за нарушения правил общения с должниками. 

По словам главного судебного пристава столицы, в 2019 году в УФССП России по Москве возбуждено 273 дела об административных правонарушениях за нарушения прав граждан, в том числе 232 дела по ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

По результатам рассмотренных судами города Москвы дел юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму более 7 млн рублей.

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