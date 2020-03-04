На телефон доверия ФСБ в 2019 году поступило более 56,5 тыс. звонков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 56,5 тыс. звонков поступило на телефон доверия ФСБ России в 2019 году, каждое сотое обращение содержало информацию о возможной противоправной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ.

"В 2019 году на телефон доверия Федеральной службы безопасности поступило 56 586 звонков. Сообщения, содержавшие оперативно значимую информацию о возможных признаках противоправной деятельности [таких было 593], направлены для проверки и принятия мер <...> в органы ФСБ и ФСО России", - уточнили в спецслужбе.

По итогам проверок возбуждены шесть уголовных дел, задержаны с поличным за преступления коррупционного характера три человека, пресечена незаконная деятельность двух игорных заведений.

"Девять человек привлечены к уголовной ответственности, в том числе за незаконное распространение наркотических средств и за передачу ложных сообщений о террористических угрозах", - сообщили в ФСБ. Также за размещение в интернете призывов к осуществлению экстремистской деятельности на территории России задержан один гражданин РФ.

На телефоны доверия региональных УФСБ поступило свыше 17,6 тыс. звонков, в основном информационного и справочного характера.