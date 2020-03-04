Депутаты Петербурга поддержали создание минимум четырех гайд-парков в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали установление минимального количества гайд-парков в городе - четырех. Они также поддержали отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти и увеличение максимального числа участников публичного мероприятия на территории гайд-парка с 200 до 500. Соответствующую комплексную поправку парламентского комитета по законодательству к закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" они поддержали на заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подготовили комплексную поправку от комитета по законодательству. Мы корректируем минимальное число гайд-парков на территории Санкт-Петербурга. Сейчас, вы знаете, в законе минимальное число не определено. Кроме того, мы по тексту закона увеличиваем максимальное число лиц, которые могут участвовать в публичном мероприятии на территории гайд-парка, с 200 до 500", - представил комплексную поправку ко второму чтению проекта закона председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, отметив, что она была сформулирована по результатам многочисленных общественных слушаний.

Текст поправки, поддержанной депутатами, предусматривает, что минимальное количество гайд-парков - мест, где разрешено проводить публичные мероприятия без предварительного согласования, - составляет не менее четырех. Также поправка предусматривает отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти, запрет на проведение митингов в местах, в которых существует угроза обрушения здания или сооружения, а также введение ответственности для организаторов публичных мероприятий, которые отказались от их проведения, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.

Четырбок отметил принципиальное значение того, что поправка к закону была инициирована в том числе во исполнение решения Конституционного суда РФ (КС), который в ноябре 2019 года признал местные законы Республики Коми, ограничивающие право граждан на проведение митингов, демонстраций и других публичных акций в центре Сыктывкара, не соответствующими основному закону и обязал власти региона изменить законодательство. "Несмотря на то, что это решение состоялось в отношении Республики Коми, КС в своем постановлении прямо указал, что другие регионы, которые содержат аналогичный запрет об участии и проведении публичных мероприятий на прилегающих территориях к органам госвласти, должны свои законы привести в соответствие с решением КС. Этой поправкой мы это делаем", - пояснил депутат.