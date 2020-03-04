{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Депутаты Петербурга поддержали создание минимум четырех гайд-парков в городе

Парламентарии также поддержали отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали установление минимального количества гайд-парков в городе - четырех. Они также поддержали отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти и увеличение максимального числа участников публичного мероприятия на территории гайд-парка с 200 до 500. Соответствующую комплексную поправку парламентского комитета по законодательству к закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге" они поддержали на заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Мы подготовили комплексную поправку от комитета по законодательству. Мы корректируем минимальное число гайд-парков на территории Санкт-Петербурга. Сейчас, вы знаете, в законе минимальное число не определено. Кроме того, мы по тексту закона увеличиваем максимальное число лиц, которые могут участвовать в публичном мероприятии на территории гайд-парка, с 200 до 500", - представил комплексную поправку ко второму чтению проекта закона председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, отметив, что она была сформулирована по результатам многочисленных общественных слушаний.

Текст поправки, поддержанной депутатами, предусматривает, что минимальное количество гайд-парков - мест, где разрешено проводить публичные мероприятия без предварительного согласования, - составляет не менее четырех. Также поправка предусматривает отмену запрета на проведение митингов рядом с органами государственной власти, запрет на проведение митингов в местах, в которых существует угроза обрушения здания или сооружения, а также введение ответственности для организаторов публичных мероприятий, которые отказались от их проведения, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.

Четырбок отметил принципиальное значение того, что поправка к закону была инициирована в том числе во исполнение решения Конституционного суда РФ (КС), который в ноябре 2019 года признал местные законы Республики Коми, ограничивающие право граждан на проведение митингов, демонстраций и других публичных акций в центре Сыктывкара, не соответствующими основному закону и обязал власти региона изменить законодательство. "Несмотря на то, что это решение состоялось в отношении Республики Коми, КС в своем постановлении прямо указал, что другие регионы, которые содержат аналогичный запрет об участии и проведении публичных мероприятий на прилегающих территориях к органам госвласти, должны свои законы привести в соответствие с решением КС. Этой поправкой мы это делаем", - пояснил депутат.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Москве умер адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Сорокин
Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС