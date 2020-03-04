В Токио из-за коронавируса призвали воздержаться от пикников во время цветения сакуры

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Администрация Токио на фоне ситуации с распространением коронавируса призвала жителей отказаться от пикников в парках во время сезона цветения сакуры. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Несмотря на то что речь идет об открытых пространствах, власти города решили, что ставшие традиционными пикники, могут представлять опасность с точки зрения контроля за распространением вируса. Будут ли приниматься какие-либо меры, чтобы ограничить посещение парков в сезон цветения, не уточняется.

Наиболее популярные места для проведения "хаками" (любования сакурой) в Токио - это парки Уэно и Ёёги. Ежегодно в дни цветения сакуры их посещают миллионы человек. По прогнозам, сезон цветения в Токио начнется в середине марта. Ранее власти города уже ограничили проведение публичных мероприятий в закрытых помещениях.

Японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля: парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Японии достигло 1 тыс. человек, 12 умерли. Среди заразившихся большинство (706 человек) приходится на пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.