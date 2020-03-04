У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании диагностирована двухсторонняя пневмония

СУХУМ, 4 марта. /ТАСС/. Российские врачи диагностировали у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, отправленного 2 марта в краснодарскую больницу, двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

"4 марта в минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: "Двухсторонняя полисегментарная пневмония". На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой", - говорится в сообщении.