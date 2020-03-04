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У кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании диагностирована двухсторонняя пневмония

Он проходит лечение в краснодарской больнице
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СУХУМ, 4 марта. /ТАСС/. Российские врачи диагностировали у кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании, отправленного 2 марта в краснодарскую больницу, двухстороннюю пневмонию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

"4 марта в минздравсоцобеспечения Абхазии поступила официальная информация о диагнозе кандидата Аслана Бжании. Диагноз: "Двухсторонняя полисегментарная пневмония". На данный момент пациент проходит интенсивное лечение с выраженной положительной динамикой", - говорится в сообщении.

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