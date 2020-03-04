В Россию ввезли незарегистрированный препарат "Фенобарбитал"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Незарегистрированный в России психотропный препарат "Фенобарбитал" ввезен в Россию во вторник, таким образом, план по первой поставке незарегистрированных лекарств по жизненным показаниям для 540 детей был выполнен. Об этом сообщил журналистам в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

В России пропало лекарство, без которого нельзя лечить лейкоз.

В России пропало лекарство, без которого нельзя лечить лейкоз. Чем это грозит?

В начале сентября занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не имеющих регистрации в РФ. 13 февраля 2020 года правительство РФ выделило 22 млн рублей на закупку 11 тыс. 674 упаковок иностранных психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, для детей.

"Так, в Российскую Федерацию ввезены лекарственные препараты: 27 октября 2019 года "Клобазам", <...> 26 ноября 2019 года "Диазепам", <...> 6 декабря 2019 года "Мидазолам" <...> и 3 марта 2020 года "Фенобарбитал", эликсир 15 мг/5 мл 500 мл ("Торнтон-энд-Росс", Шотландия)", - сказал он.

Мантуров отметил, что для исполнения распоряжения правительства РФ от 13 февраля 2020 года Московский эндокринный завод организовал работу для ввоза второй партии незарегистрированных лекарств для 750 детей из 58 субъектов страны.

"В настоящее время подписаны контракты с предприятиями-производителями и оформляются необходимые разрешительные документы на их ввоз в РФ. Ожидается, что указанные лекарственные препараты поступят в субъекты РФ в апреле-июне текущего года", - подчеркнул он.

Мантуров добавил, что приняты решения о регистрации и производстве некоторых из этих препаратов в России. "К концу 2020 года Минпромторг и ФГУП "Московский эндокринный завод" планируют организовать производство лекарственных препаратов "Диазепам" и "Мидазолам" в виде растворов ректального и оромукозального", - сказал он.

О проблеме

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, число нуждающихся оценивают профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.