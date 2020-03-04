Мишустин утвердил ректора МАРХИ главой Академии архитектуры и строительных наук

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил ректора Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрия Швидковского в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить Швидковского Дмитрия Олеговича в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук", - говорится в документе.

Дмитрий Швидковский занимает пост ректора МАРХИ с 2007 года.