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Мишустин утвердил ректора МАРХИ главой Академии архитектуры и строительных наук

Дмитрий Швидковский занимает пост ректора МАРХИ с 2007 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил ректора Московского архитектурного института (МАРХИ) Дмитрия Швидковского в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить Швидковского Дмитрия Олеговича в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук", - говорится в документе.

Дмитрий Швидковский занимает пост ректора МАРХИ с 2007 года.

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