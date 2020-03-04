Скворцова: более 80% опухолей репродуктивной системы у женщин выявляется на ранней стадии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 80% онкологических заболеваний репродуктивной системы у женщин в 2019 году выявлялось на первой или второй стадии.

Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Об этом сообщила в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, выступая на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".

"Особое внимание уделялось женскому здоровью, профилактике заболеваемости, раннему выявлению заболеваний у женщин, в том числе репродуктивной системы. По показателям прошлого года уже более 60%, а при определенных локализациях рака - свыше 80% опухолей женской репродуктивной системы выявляется на первой-второй стадии", - сказала она.

Скворцова добавила, что это дает возможность эффективно лечить заболевания.