{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Скворцова: более 80% опухолей репродуктивной системы у женщин выявляется на ранней стадии

Руководитель Федерального медико-биологического агентства отметила, что это дает возможность эффективно лечить заболевания

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 80% онкологических заболеваний репродуктивной системы у женщин в 2019 году выявлялось на первой или второй стадии. 

На эту тему
Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

Об этом сообщила в среду руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, выступая на форуме "Здоровье женщин - благополучие нации".

"Особое внимание уделялось женскому здоровью, профилактике заболеваемости, раннему выявлению заболеваний у женщин, в том числе репродуктивной системы. По показателям прошлого года уже более 60%, а при определенных локализациях рака - свыше 80% опухолей женской репродуктивной системы выявляется на первой-второй стадии", - сказала она.

Скворцова добавила, что это дает возможность эффективно лечить заболевания.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
Реклама на ТАСС
Мишустин присудил премии правительства в области культуры за 2019 год
Размер премии составил 2 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС