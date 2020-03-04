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Дело летчика Ярошенко

Москалькова в ближайшее время встретится с дочерью и женой Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что продолжает "делать все возможное для того, чтобы сохранить жизнь этого человека, так много перестрадавшего и принявшего несправедливость"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что собирается встретиться в ближайшее время с женой и дочерью российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США.

"Постоянно на контроле и с органами тюремного ведомства США, в посольство я направляла обращение. В ближайшее время у меня будет встреча с женой и дочерью Ярошенко, я продолжаю вместе с нашим МИДом и консульскими службами делать все возможное для того, чтобы сохранить жизнь этого человека, так много перестрадавшего и принявшего несправедливость", - сказала она в среду журналистам, отвечая на вопрос о судьбе Ярошенко.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело летчика Ярошенко
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