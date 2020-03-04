Песков рассказал о мерах, принимаемых для защиты Путина от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Защищенность президента РФ Владимира Путина от коронавируса достигается за счет обычных гигиенических мер, доступных любым гражданам. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне применять любые граждане РФ", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.