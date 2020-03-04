В Оренбургской области заработала интерактивная карта состояния воздуха

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области презентовало в среду единую систему экологического мониторинга в виде интерактивной карты региона, на которой в режиме онлайн появляются данные о состоянии воздуха в районах присутствия нефтедобывающих и промышленных предприятий.

"Сейчас любой гражданин Оренбургской области и не только, зайдя на сайт, будет получать оперативную информацию со всех 42 постов единой экологической системы, каждые 20 минут информация будет обновляться", - сказал в ходе презентации портала ecomap.orb.ru министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский.

Министр уточнил, что интерактивная карта позволит жителям области отслеживать соблюдение экологических норм предприятиями. Компании, в свою очередь, смогут оперативно реагировать на изменение состояния воздуха. Проще станет выявлять нарушения и контролирующим структурам.

В единую систему вошли посты Экологической службы Оренбургской области, Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также посты добывающих компаний "Сладковско-Заречное", "Газпром добыча Оренбург", "Газпромнефть-Оренбург". В зависимости от модели они автоматически и без участия оператора передают метеопараметры, а также данные по основным загрязняющим веществам: оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду азота, диоксиду серы, сероводороду, метану, и сумме углеводородов. По словам исполняющего обязанности директора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" Андрея Деревянкина, приборы работают непрерывно в круглосуточном и круглогодичном режимах и могут быть остановлены только для проведения сервисных процедур.

"Мы останавливаться на этом не будем, будем до конца года систему постов расширять. Закупку постов, в том числе, будет осуществлять министерство и другие структуры. Система будет только развиваться, интерактивная карта - это первый шаг. Также на сайте размещена информация о ТКО (твердые коммунальные отходы), воде и так далее", - добавил Самбурский.

В районах нефтедобычи в Оренбургской области жители время от времени жалуются на запах сероводорода. Многократные превышения предельно допустимых концентраций ядовитого газа были зафиксированы в Оренбурге, Сакмарском, Переволоцком и некоторых других районах в прошлом году. Загрязнение атмосферы неоднократно становилось поводом для возбуждения административных и уголовных дел.