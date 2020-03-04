Число заразившихся коронавирусом в Германии возросло до 240

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БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 44 и достигло 240. Об этом сообщил в среду научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI).

Больше всего заразившихся - 111 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16.

Как заявили в RKI, цепочки передачи вируса в Германии можно отследить в абсолютном большинстве случаев. Риск заражения остается умеренным.