Власти Москвы готовы обеспечить электронное голосование о поправках к Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва готова к проведению электронного голосования на общероссийском голосовании о поправках к Конституции. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии Общественной палаты начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Техническая возможность [провести электронное голосование в Москве] существует, но есть понимание, что не все 100% из 7,3 млн избирателей захотят проголосовать онлайн. Ежемесячная уникальная аудитория портала mos.ru - 2,5 млн человек, несколько миллионов получают услуги и регистрируются", - сказал Костырко.

Ранее глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что электронное голосование по изменениям в Конституции РФ невозможно провести в общероссийском масштабе. По ее словам, такой способ голосования возможен только в Москве, где уже проводился соответствующий эксперимент при выборах в Мосгордуму. При этом глава ЦИК отметила, что не знает о планах использования такого формата при голосовании в столице. Как подчеркнул председатель профильного думского комитета Павел Крашенинников, указанная норма предполагает, что регион сможет организовать электронное голосование, если докажет наличие всех необходимых условий.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Второе чтение документа запланировано на 10 марта, а третье - на 11 марта, в случае принятия законопроект будет направлен в Совет Федерации, также документ предстоит рассмотреть законодательным собраниям субъектов РФ, причем для запуска следующей стадии процедуры - проведения всероссийского голосования - необходимо получить поддержку не менее двух третей региональных парламентов.

Путин 2 марта направил в Госдуму поправки ко второму чтению своего законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Одна из поправок корректирует название законопроекта, вторая - затрагивает непосредственно текст изменений в основном законе, а в третьей описывается процедура вступления законопроекта в силу. Как сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, президентские поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию предусматривают упоминание Бога в тексте основного закона. Данная поправка войдет в третью главу основного закона и станет частью новой статьи 67.1. В ней же говорится о правопреемственности России, а также об уважительном отношении к памяти защитников Отечества.