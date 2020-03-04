Мишустин присудил премии правительства в области культуры за 2019 год

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении 12 премий правительства в области культуры за 2019 год в размере 2 млн рублей каждая. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

"Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества", - говорится в сообщении.

За 2019 год премий удостоены продюсеры фильма "Движение вверх" Леонид Верещагин и Никита Михалков, актер Владимир Машков, писательница Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза", телеведущая Дарья Златопольская за создание открытого Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Кроме того, премии получили авторы выставочного проекта "Народное искусство России начала XXI века: вызовы времени", пианист Борис Березовский, авторы постановки балета "Пахита" в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета, писательница Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину", редакторы издания "В. А. Теляковский. Дневники директора Императорских театров. 1898-1917. В шести томах", создатели проекта музеефикации Болгарского историко-археологического комплекса и острова-града Свияжск и проекта "Тульский музей изобразительных искусств: перезагрузка в 100-летний юбилей, директор Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица за цикл международных выставок об истории российского театра, а также актеры Валерий Афанасьев, Василий Бочкарев и режиссер-постановщик Владимир Бейлис за цикл исторических спектаклей для детской и юношеской аудитории на сцене Малого театра России.