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75-летие Победы

"Диктант Победы" пройдет не менее чем в 40 странах

Заявки продолжают поступать, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Акция "Диктант Победы" пройдет в апреле не менее чем в 40 странах, в том числе антигитлеровской коалиции. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив, что число стран-участниц может возрасти.

"Международная акция "Диктант Победы" партии "Единая Россия" пройдет не менее чем 40 странах. Его напишут все страны СНГ, а также США и большинство стран Европы. Но это не окончательные данные, заявки продолжают поступать, в том числе из Африки, Азии, Южной Америки", - приводятся слова Хинштейна на сайте "Единой России".

Он отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о местах проведения акции. "Уже подтверждены более 5,5 тысяч площадок. Например, в Молдавии акция пройдет в шести городах. В Казахстане - в 12 городах на 15 площадках. В Абхазии планируется проведение акции во всех школах страны. Акция пройдет во всех странах антигитлеровской коалиции и в большинстве воевавших с фашизмом стран - Бельгии, Франции, Польше, Великобритании", - рассказал парламентарий.

Акция "Диктант Победы" состоится 24 апреля. Для участников подготовят 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, пять посвящены местной тематике. Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским Союзом ветеранов, Россотрудничеством и Рособрнадзором.

Теги
АбхазияБельгияСШАКазахстанВеликобританияРоссияФранцияМолдавияПольша"Единая Россия"Хинштейн, Александр Евсеевич75-летие Победы
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