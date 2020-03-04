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Распространение коронавируса нового типа

WhatsApp призвал перепроверять полученную в интернете информацию о коронавирусе

Мессенджер ранее уже ограничил возможность пересылать сообщение до пяти чатов одновременно и добавил пометки "пересланное" и "многократно пересланное"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp принимает меры по борьбе с распространением фейков о коронавирусе и советует пользователям перепроверять информацию из интернета по этой теме. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель мессенджера.

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В компании отмечают, что делают все возможное для борьбы с вирусными сообщениями. "Для этого мы представили несколько продуктовых изменений и поддерживаем обучающие меры совместно с государственными органами и институтами гражданского общества по всему миру", - пояснил представитель WhatsApp.

Так, недавно мессенджер ограничил возможность пересылать сообщение до пяти чатов одновременно и добавил пометки "пересланное" и "многократно пересланное", чтобы подчеркнуть, что сообщением делились несколько раз.

"Мы призываем всех пользователей проверять онлайн факты до того, как они делятся пересланными им сообщениями с другими людьми, а также обращаться напрямую к проверенным и официальным ресурсам за важной информацией", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе российской соцсети "ВКонтакте", комментируя распространение фейков о коронавирусе, рассказали, что команда модерации на постоянной основе ведет мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. "Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение, в том числе и по теме коронавируса. Кроме того, сейчас мы совместно с ВОЗ готовим информационные материалы о коронавирусе", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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