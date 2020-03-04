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Петербургский Политех возглавил рейтинг QS по гражданскому строительству в России

Вуз также вошел в такие предметные рейтинги, как "Материаловедение", "Математика", "Экономика и Эконометрика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) стал лидером нового направления предметного рейтинга QS по гражданскому строительству среди российских вузов. Об этом сообщается на сайте университета.

"Политех вошел в четыре новых предметных рейтинга: "Гражданское строительство" (топ-200), "Материаловедение" (топ-350), "Математика" (топ-450), "Экономика и Эконометрика" (топ-450). В рейтинге "Гражданское строительство" Политех дебютировал в списке 200 лучших вузов мира по версии QS и занял первое место в России", - говорится в сообщении.

По мнению ректора вуза Андрея Рудского, появление университета сразу в четырех новых предметных рейтингах подтверждает статус СПбПУ как глобального центра сборки политехнических компетенций. "Расширение присутствия в мировых предметных рейтингах оказывает позитивное влияние на глобальную конкурентоспособность Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого за счет обеспечения постоянного наращивания исследовательского потенциала и взаимодействия с промышленными партнерами", - процитировали главу вуза в пресс-службе.

Региональный директор рейтингового агентства QS Зоя Зайцева отметила, что Политех имеет высокие результаты в сфере международного академического сотрудничества, но при этом посоветовала также уделять больше внимания взаимодействию с работодателями.

Методология

Рейтинг оценивает более 1369 вузов со всего мира по 48 предметам, объединенных в пять предметных областей. При составлении рейтинга по каждому из предметов аналитики оценивают академическую репутацию вуза, востребованность выпускников, цитирование научных статей, индекс Хирша сотрудников и присваивают каждому из параметров свой вес. Важность отдельных критериев в разных предметных направлениях отличается, поэтому для каждого из 48 предметов разработана своя весовая шкала критериев. Источниками данных для анализа служат открытые базы и данные, предоставляемые вузами по запросу.

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