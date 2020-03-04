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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Голикова опровергла сообщения о сокрытии настоящего числа больных коронавирусом в России

По словам вице-премьера, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса было выявлено три случая заболевания и еще трех больных эвакуировали с круизного лайнера в Японии
Вице-премьер РФ Татьяна Голиков Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голиков
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сообщения о том, что власти скрывают настоящее количество случаев заболеваний коронавирусом нового типа в России, не соответствует действительности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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"В последнее время в социальных сетях появляется фейковая сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить, что это не соответствует действительности. Оперативный штаб и правительства РФ, все органы, которые курируют эту ситуацию, также регионы ведут строгую работу по профилактике", - сообщила она.

По словам Голиковой, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса на территории России было выявлено три случая заболевания и еще три больных было эвакуировано с круизного лайнера в Японии.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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