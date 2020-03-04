Голикова опровергла сообщения о сокрытии настоящего числа больных коронавирусом в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сообщения о том, что власти скрывают настоящее количество случаев заболеваний коронавирусом нового типа в России, не соответствует действительности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В последнее время в социальных сетях появляется фейковая сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить, что это не соответствует действительности. Оперативный штаб и правительства РФ, все органы, которые курируют эту ситуацию, также регионы ведут строгую работу по профилактике", - сообщила она.

По словам Голиковой, с момента организации в стране работы по предотвращению коронавируса на территории России было выявлено три случая заболевания и еще три больных было эвакуировано с круизного лайнера в Японии.