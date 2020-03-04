Россия ускорит разработку вакцины от коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия ускорит разработку вакцины против новой коронавирусной инфекции, сейчас работа идет по пяти направлениям и 13 вариантам. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время в федеральном государственном научном центре "Вектор", который находится в Новосибирской области, идет разработка вакцин против новой коронавирусной инфекции по пяти направлениям и 13 вариантам. У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов", - сказала она.

Ранее Голикова сообщила журналистам, что Россия получила штамм коронавирусной инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.